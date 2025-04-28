明星工業が５日続伸している。前週末２５日の取引終了後、集計中の２５年３月期連結業績について、売上高が従来予想の６３０億円から６６０億円（前の期比９．３％増）へ、営業利益が７８億円から１０６億円（同３１．５％増）へ、純利益が６０億円から８４億５０００万円（同３５．４％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 建設工事事業における国内メンテナンス工事が堅調に推移したことに加え