三菱総合研究所は大幅安。前週末２５日取引終了後、２５年９月期連結業績予想について売上高を１２８０億円から１２２０億円（前期比５．８％増）へ、営業利益を８３億円から６２億円（同１２．２％減）へ下方修正すると発表。これが嫌気されている。 シンクタンク・コンサルティングサービス部門が想定した受注計画に届かないことが要因。ＩＴサービス部門も公共や金融機関向けが堅調に推移する一方、成長事業