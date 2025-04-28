きんでんが３営業日ぶりに反発し、新値追い。同社は２５日取引終了後、２５年３月期通期の連結決算を発表。配電工事や一般電気工事の増加などを背景に、営業利益は前の期比４２．９％増の６０９億７９００万円で着地した。また、期末配当を従来計画比８円増額の５０円にすることも発表。これにより、中間配当４０円をあわせた年間配当は９０円（前の期は６３円）となる。 ２６年３月期通期の連結業績予想については、営業利