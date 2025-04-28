きょうナショナルデー太平洋の島国・パラオで使われている「日本語」を知ってもらおうと、京都在住の作家・佐々木良さん（４０）が、現地で学んだ表現を集めた「ツカレナオース！」を出版した。パラオは大阪・関西万博に出展しており、２８日がナショナルデー。佐々木さんは「客席からパラオを応援したい」と張り切っている。（畝河内星麗）パラオは人口約１万８０００人、面積は屋久島鹿児島県）ほどの小さな国だ。１９２０