Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÇò¿§Á®ÅÅ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢5·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÂîµå¾¯½÷ -Á®¸÷¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ø-¡Ù¡£Êª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âîµå¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢TrySail¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë²ÆÀîÄÇºÚ¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥ë¥ª¥¤Ìò¡Ë¡¢±«µÜÅ·¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ë¡¼Ìò¡Ë¡¢ËãÁÒ¤â¤â¡Ê¥ê¡¦¥·¥ó¥È¥óÌò¡Ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤¿3¿Í¤ÎÅ¤ÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ì