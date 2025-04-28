新年度を迎える直前、人事担当者を悩ませる入社前逃亡。少子高齢化の進行により、売り手市場と化した就職戦線において、各企業は初任給の大幅アップを図るなど、新卒人材の確保に必死だが、そんな企業の苦労を知ってか知らずか、今年も4月に入社予定だった学生たちが内定辞退すると知ったケースが続出している。彼らはなぜ入社前なのに“逃亡”するのか。本稿では、実際に入社前逃亡した若者を取材。その声を聞いてみた。◆「会社