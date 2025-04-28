移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。 今回は、マナーの悪さに“不快感”だけが残ったという2人のエピソードを紹介する。 ◆「チッ」隣から何度も繰り返された舌打ち 仕事を終え、普段通りに満員電車に乗り込んだ内田栞奈さん（仮名・20代）。乗り換え駅まであと数分のとき