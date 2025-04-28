■トランプ氏私邸で話し合われたシナリオここへきて、世界の経済や金融市場は、トランプ大統領の政策に振り回されて一段と不安定化している。そのトランプ氏の政策の筋書き＝シナリオが“マール・ア・ラーゴ合意”と言われている。写真＝Pool／ABACA／共同通信イメージズ2025年3月7日、ホワイトハウスで開催された暗号資産サミットで発言するトランプ大統領。左はスコット・ベッセント財務長官、右はAI・暗号資産責任者デービッド