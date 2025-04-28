嫁姑問題は難しいもの。義母とはうまくやりたい一方で、毎回嫌味を言われたらストレスが溜まるでしょう。そんな娘の気持ちを察知して、義母にハッキリ言い返してくれるお母さんは偉大ですよね。そこで今回は「実母が義母を撃退した話」の中から1つ、「娘が幸せならそれでいいんです」と言ってくれたエピソードをご紹介します。「娘が幸せならそれでいいんです」「結婚後なかなか子どもができず、『まだ妊娠しないの!?』『いつにな