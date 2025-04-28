現役と監督時代を通して16回の日本一を誇る“優勝請負人”工藤公康氏。そんな通算224勝の工藤氏が、最も苦にした右と左の打者各1名のすごさを挙げ、「配球」の基本をわかりやすく伝える。※本稿は、工藤公康『数字じゃ、野球はわからない』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。去年打たれていても今年は打たれない「苦手な相手」が毎年変わるワケ投手も打者も「苦手な相手」がいる。それは1年間の対戦成績に表れる。た