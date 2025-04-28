◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2025年4月27日テキサス州カールトンウッズ・クラブ＝6911ヤード、パー72）西郷真央（23＝島津製作所）が5人のプレーオフを制し、米ツアー初優勝、日本女子5人目（6度目）のメジャー制覇を飾った。シェブロン選手権では日本人初優勝となる。日本女子のメジャー優勝は77年全米女子プロの樋口久子、19年全英女子オープンの渋野日向子、21年と24年の全米女子オープンの笹生優