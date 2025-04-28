プロジェクトの成功は、リーダーの“心の安定”にかかっている。人材育成やリーダーシップに関する研修を行う吉田幸弘氏のもとには、チームメンバーとの関係に悩むリーダーからの相談も寄せられるという。メンバーを信頼しきれず、すべての仕事を引き受ける負けず嫌いなリーダー、Lさんに足りない“視点”とは？※本稿は、吉田幸弘『仕事が速いリーダー 仕事に追われるリーダーの時間の使い方』（あさ出版）の一部を抜粋・編集した