日本相撲協会は２８日、大相撲夏場所（５月１１日初日、両国国技館）の新番付を発表した。今年３月の春場所で昇進後初、３回目の優勝を果たした大関大の里は初の綱取りに挑む。大の里との優勝決定戦で敗れた高安は小結で、２４年初場所以来、８場所ぶりに三役に復帰した。新入幕は嘉陽と栃大海の２人。嘉陽は中村部屋からは、現師匠が創設して初の新入幕。沖縄県からは２３年九州場所の美ノ海以来６人目。日体大からは２４