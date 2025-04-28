Francesco Canepa[ワシントン ２５日 ロイター] - ウォーシュ元米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事は２５日、ＦＲＢは運営方法を根本的に変えるべきだと主張するなど、ＦＲＢ批判を展開した。一部報道によると、トランプ米大統領はパウエルＦＲＢ議長の解任を巡ってウォーシュ氏と話し合い、パウエル氏の後任としてウォーシュ氏を起用する可能性について言及したという。国際通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行春季会合の合間に開かれ