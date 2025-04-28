中東の大都市、ドバイ。ここが今回の旅の終着地となった連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第106話1本の電話をきっかけに、アブダビから急遽、ドバイに向かって車を走らせる。通称「ラクダ病院」としても知られる「中央獣医研究所」へ。「ラクダをめぐる冒険2」、ここに完結！＊＊＊【写真】アブダビからドバイへ！■一路、ドバイへ！前日までとは打って変わって、この日は暑かった。ここにきてようやく中東感が