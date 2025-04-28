自民党の河野太郎前デジタル相（62）が24日放送のBS11「報道ライブインサイドOUT」（月〜金曜後9・00）に出演。物価高、高関税対策で、自民党以外の主要政党が掲げる消費税減税、食料品の消費税率を引き下げる案について「悪い手」と自身の考えを語った。この発言を受け、28日午前、ワード「悪い手だと思う」がX（旧ツイッター）でトレンド入りした。ネット上では、河野氏の発言について「そうやって低所得者向け給付しかし