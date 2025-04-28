Pete SchroederMichael S. Derby[ワシントン ２５日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２５日公表した半期に一度の金融安定報告によると、米金融システムの安定を脅かすリスクとして、国際貿易、政策全般の不確実性、米債務の持続可能性が上位に挙げられた。調査では国際貿易を巡るリスクを最大の懸念事項とした回答者が７３％に上り、昨年１１月の２倍以上となった。回答者の半数は政策全般の不確実性を最大の懸念