ダイソー姉妹店のスタンダードプロダクツで、お値段以上の高品質アイテムを発見。ものづくりの町「新潟県燕市」生まれのカトラリーで、プチプラとは思えない高級感があります。デザート用にも食事用にも使えるサイズで、きちんと感のあるテーブルコーディネートにも◎家族の人数分、お客様用にも揃えたくなります。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：新潟燕 ライラックデザートスプーン／新潟燕 ライラックデザー