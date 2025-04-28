色々なものがデジタル化するなかで、それでもアナログの方が目に付きやすいお買い物メモや、タスク・スケジュール管理のメモ。そんなメモを留めるのにマグネットを使っている方も多いですよね。今回ご紹介したいのがダイソーのメモクリップ。なんとマグネットのちょっとした手間を省いてくれるアイディア商品ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：差し込みメモクリップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：14.5cm販売シ