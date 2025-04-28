・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６３．０２ドル（＋０．２３ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３２９８．４ドル（－５０．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３２９８．９セント（－４９．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３０．００セント（＋０．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４７８．７５