２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２０．１０ドル高の４万０１１３．５０ドルと小幅に４日続伸。週末を控えポジション調整目的の売買が主体となるなか、ハイテク株には買い戻しが入り、エヌビディア＜NVDA＞とテスラ＜TSLA＞が大幅高となって全体相場を支援した。一方、米中の貿易摩擦の行方を見極めたいとの姿勢は強く、ＮＹダウはマイナス圏で推移する場面もあった。 メルク＜MRK＞が高く、プロクター・ア