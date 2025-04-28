パイレーツ戦の2回、二塁打を放ち笑顔のドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは27日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数2安打だった。今季初めて2試合連続で複数安打をマーク。チームは9―2で快勝した。タイガースの前田はオリオールズ戦の九回から3番手で登板し、1回無安打無失点だった。チームは7―0で勝って4連勝を飾った