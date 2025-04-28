来日したディエゴ・ルナにインタビュー＝『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』シーズン2、ディズニープラスで配信中（C）ORICON NewS inc.オリコン

SW新三部作「希望」は実在する?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー」シーズン2の配信がスタートした
  • シーズン2では、「ローグ・ワン」までの4年間を3話ずつ、計12話で描く
  • 主演は「何回この言葉を使ったんだろう?」と思うほど何度も登場するそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 東京ディズニーリゾートとMrs. GREEN APPLEがコラボする（リリースより）
    TDR夏イベに「ミセス」起用でX騒然　世界観を「ぶち壊す」？「ユニバでやってよ」批判も続々 2025年4月24日 16時13分
  • 【2025年5月】Disney+（ディズニープラス）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
    【2025年5月】Disney+（ディズニープラス）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧 2025年4月25日 16時45分
  • （C）2025 Lucasfilm Ltd.
    スター・ウォーズ「キャシアン・アンドー」シーズン2が絶賛スタート ─ 毎週3話ずつ配信、「毎週ミニ映画を観るような感覚」 2025年4月23日 16時15分
  • 豪華付録は『アナと雪の女王』＆ミニーのキュートな「おいしゃさんごっこセット」♪　キャラクターシール133枚ほか５大付録つき『ディズニーといっしょブック６月号』発売！
    豪華付録は『アナと雪の女王』＆ミニーのキュートな「おいしゃさんごっこセット」♪　キャラクターシール133枚ほか５大付録つき『ディズニーといっしょブック６月号』発売！ 2025年4月25日 12時0分
  • 新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」2025年ジャパンツアー名古屋公演 まもなく開催！
    新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」2025年ジャパンツアー名古屋公演 まもなく開催！ 2025年4月22日 19時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. TBS社長同期?ホランの楽屋侵入か
    2. 2. 娘がいじめられ不登校 母は絶望
    3. 3. 女子アナとの噂 さんま真相告白
    4. 4. 富士山で男性救助 4日前にも救助
    5. 5. 裏で神対応 江頭への評価が一変
    6. 6. 毎日性行為を強要 11年で6人出産
    7. 7. 3冠牝馬の安楽死「言葉出ない」
    8. 8. サウナの「ととのう」気絶状態か
    9. 9. さとみぶった斬る 永野巡り指摘
    10. 10. 野良猫の反応がネットで話題に
    1. 11. 久保&三笘 日本人最高額の移籍か
    2. 12. 楽しんご 35万円盗まれ被害届
    3. 13. 平蔵氏 トランプ氏は日本の敵
    4. 14. 戸谷公人 結婚&芸能界引退を発表
    5. 15. 大型連休 義弟一家の帰省に苦言
    6. 16. 久保ら3選手退団へ ソシエダ激震
    7. 17. リバティアイランドに安楽死処置
    8. 18. 男子ゴルフ前澤杯 客少なく反省
    9. 19. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
    10. 20. 水道水が飲める世界9カ国 ほかは
    1. 1. 富士山で男性救助 4日前にも救助
    2. 2. 保育士死亡 男が「メッセージ」
    3. 3. 東北道事故 トラック運転手逮捕
    4. 4. 3人死亡の東北道事故 42歳が逆走
    5. 5. 保育士死亡 男を「応援」の間柄?
    6. 6. 山口組の組長現る 昼間の駅騒然
    7. 7. 期末試験廃止 悠仁さまに忖度か
    8. 8. 高速逆走 目立つブレーキ痕なし
    9. 9. 外れたタイヤが店の行列突っ込む
    10. 10. 覇権争い Suica一強時代終わる?
    1. 11. パパ活? ラブホに大病院の理事長
    2. 12. 車のタイヤが外れ4人に衝突 長野
    3. 13. 台風のたまごか GW後半に影響?
    4. 14. ホテルの木伐採? 中国経営者逮捕
    5. 15. 不倫議員の使った偽名 女性告発
    6. 16. 栃木・東北道上りで車が逆走 男女3人死亡、けが人多数　通行止め続く
    7. 17. 医心館 訪問介護でも不正請求か
    8. 18. 谷垣健治さんに香港映画賞　アクション指導担当
    9. 19. 北朝鮮 露支援の派兵を初公表
    10. 20. 万博の来場者 7割強が50歳以上か
    1. 1. 約200万消える 母が真相を語り涙
    2. 2. 「赤旗」苦境 10億円の寄付募る
    3. 3. 外食チェーンへ…募る客の不信感
    4. 4. スキー観光地「8割が外国人?」
    5. 5. 闇バイト許さない「攻める防犯」
    6. 6. 両腕ない男児 TDLで乗れず大泣き
    7. 7. 死産した乳児のドレス作るワケ
    8. 8. パンダ4頭返還 安住アナが私見
    9. 9. 仮面で運動 ネット通称候補増殖
    10. 10. ベトナムと自由貿易強化へ協力したいと首相
    1. 11. 沖縄・うるま市長に自公推薦現職　参院選での議席奪還へ弾み
    2. 12. 石破首相、ベトナム最高指導者と会談
    3. 13. 鎌倉市議選、国民民主党新人1位　神奈川、好調な党勢背景に
    4. 14. 大臣謝罪も…志らく「日本の恥」
    5. 15. 消費減税、「大衆迎合でない」　立民野田氏、不信任は関税考慮
    6. 16. 鹿角市長に新人笹本氏　パワハラ失職の前職ら破る
    7. 17. 夫が書いた官能小説 気持ち悪い
    8. 18. 沖縄県うるま市長選、現職中村氏が再選確実
    9. 19. 乳房はエロい いつから意識変化?
    10. 20. 朝食のド定番 実は危険な食べ物
    1. 1. トランプ停戦案に世界騒然
    2. 2. 「粗末すぎ」韓国弁当に批判殺到
    3. 3. バチカン「UFO隠蔽」疑惑再燃
    4. 4. 日本のおかげ 魚嫌いの仏人感動
    5. 5. イラン大規模爆発 800人超がけが
    6. 6. トランプ氏の支持率 米紙が報道
    7. 7. 米研究 CO2から炭化水素を合成
    8. 8. コアラ約700匹を狙撃し殺処分 豪
    9. 9. 剣闘士と動物が対決? 人骨に謎
    10. 10. 韓国のネット「ダメ親の劣等感」
    1. 11. 中国最長トンネルが貫通
    2. 12. 「週3日」断食で減量効果に驚き
    3. 13. 妊婦の食事 子の発育に悪影響か
    4. 14. カナダで祭り SUVが突っ込む
    5. 15. 韓国の大統領選 李在明氏を指名
    6. 16. 米大統領 運河巡り「無償」主張
    7. 17. イランの大規模爆発 40人が死亡
    8. 18. フランシスコ教皇の墓 一般公開
    9. 19. 韓国「文ケア」に中国人MRI急増
    10. 20. 環境破壊 世界中から脅威が拡大?
    1. 1. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
    2. 2. 水道水が飲める世界9カ国 ほかは
    3. 3. ラーメン「味噌ブーム」到来か
    4. 4. 地頭のいい人がやっている習慣
    5. 5. スマホ広告を完全ブロック 裏技
    6. 6. 年収1000万円世帯 どれほどいる?
    7. 7. 日本の平均年収 10年前との違い
    8. 8. 「人間不信になる」現場職の悲痛
    9. 9. 「別府」でも「有馬」でもない温泉地の人気ホテルNo.1は？…温泉大賞〈西日本旅館・ホテル部門〉トップ3【2025年最新ランキング】
    10. 10. 「新幹線大爆破」映画が話題に
    1. 11. ミャクミャクの小型扇風機が登場
    2. 12. プロ指摘 持ち家購入のリスク6つ
    3. 13. スマホの動作 遅い原因と対処法
    4. 14. 49歳女性の陽だまり一人暮らし
    5. 15. 孫正義氏も断言「次にくるAI」
    6. 16. 日経の生肉ハンバーグ記事が物議
    7. 17. リゾート物件 解体されず廃墟化
    8. 18. 48歳タイミー 大量の皿と戦う
    9. 19. 中年夫婦が愛用する回転寿司
    10. 20. 東大受験 訳わからぬ結果に困惑
    1. 1. GalaxyからXiaomiに変えた結果
    2. 2. ソニー「Xperia1 VII」認証通過
    3. 3. Facebookの告発本 衝撃的な中身
    4. 4. 唾で睡眠障害など判定 手法開発
    5. 5. PS2の販売台数が公式に1億6000万台を突破、発売から11年後の2011年以降も1000万台を売り上げ最も売れたゲーム機に
    6. 6. ストレンジ・ダーリンが映画化
    7. 7. 超遮熱率65%超 折りたたみ傘最強
    8. 8. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    9. 9. 「iPhone 17 Pro」新色はスカイブルー、アルミフレームにMacBook Airでも人気の明るい色を採用
    10. 10. Googleの2025年第1四半期の収益は約12兆9000億円で前年同期比12％の成長、YouTubeの有料会員数は1億2500万人超え＆Gemini APIのユーザーは200％増加
    1. 11. 三菱UFJ銀行が次世代AI共通基盤にDatabricksを採用
    2. 12. お台場に持続可能な未来を作る技術が集合「SusHi Tech Tokyo 2024」　「アーカックス」や「ファイバリオン」、各種モビリティなどロボットも登場
    3. 13. 「支店長と副支店長が、ラブホから出てきた姿を激写」不倫がバレた銀行員たちの顛末――仰天ニュース特報
    4. 14. 「Docusign IAM for CX」発表会 / 神楽坂 囲炉裏焼肉 祇園、クラウドファンディングを開始【まとめ記事】
    5. 15. ペットボトルと合体「霧王」
    6. 16. EpicのApp Store裁判、アップルには決済システム強制禁止の判決。一方でEpicの規約違反も認定
    7. 17. Galaxyスマホ購入で忘れ物防止タグやイヤホンプレゼント、サムスンが「GWキャンペーン」
    8. 18. スター・ウォーズに惹かれる理由
    9. 19. Insta360、羽田空港にポップアップストア　抽選で「Insta360 X5」が当たる
    10. 20. アップルが新スマートウォッチ「Apple Watch Series 4」を発表！画面が大きくデザインが洗練され、心電図測位に対応。9月14日予約開始、9月21日発売で、価格は約5万円から
    1. 1. 3冠牝馬の安楽死「言葉出ない」
    2. 2. 久保&三笘 日本人最高額の移籍か
    3. 3. 久保ら3選手退団へ ソシエダ激震
    4. 4. 男子ゴルフ前澤杯 客少なく反省
    5. 5. リバティアイランドに安楽死処置
    6. 6. 結婚記念 中尾明慶の投稿に反響
    7. 7. おさむ氏の「誕プレ」投稿に感動
    8. 8. 大谷妻 スーパーワイフぶり発揮
    9. 9. 【スターダム】上谷沙弥　中野たむとの敗者引退マッチ制す「お前のすべてを奪って分かった。私はお前のことが大好きだ」
    10. 10. J最新順位が話題「魔境すぎる」
    1. 11. 伝説プロレスラー「復活」に感涙
    2. 12. ３冠牝馬リバティアイランドが予後不良で安楽死処置　クイーンエリザベス２世Ｃで競走中止
    3. 13. 痛恨 大谷のミスを米解説が糾弾
    4. 14. 菊池が選出 日本人ベストナイン
    5. 15. ハム本拠地は「超気持ちいい」
    6. 16. 佐々木朗希の投球 ド軍監督称賛
    7. 17. 鈴木みのる 前田日明氏バッサリ
    8. 18. 西田有志 SVリーグに疑問提起
    9. 19. 体操女子が進化レオタードを着用
    10. 20. ヌートバー 61年以降のMLB新記録
    1. 1. TBS社長同期?ホランの楽屋侵入か
    2. 2. 女子アナとの噂 さんま真相告白
    3. 3. 裏で神対応 江頭への評価が一変
    4. 4. 毎日性行為を強要 11年で6人出産
    5. 5. さとみぶった斬る 永野巡り指摘
    6. 6. 楽しんご 35万円盗まれ被害届
    7. 7. 平蔵氏 トランプ氏は日本の敵
    8. 8. 戸谷公人 結婚&芸能界引退を発表
    9. 9. 永野芽郁 SNSコメ欄に批判7000件
    10. 10. 斉藤被告 お店に数百人の大行列
    1. 11. 消費税減税は悪手 河野氏が説明
    2. 12. さんま 辞書からなくしたい言葉
    3. 13. King Gnuのコナン主題歌に辛辣声
    4. 14. 中居氏 被害女性から返り討ちか
    5. 15. 永野&田中 報道以外の新事実も?
    6. 16. 斉藤慎二被告の菓子実食 お味は?
    7. 17. 店員が制止? 田中圭と芽郁の絡み
    8. 18. 陣内がモメた大物芸人を実名告白
    9. 19. 京本大我がキスをめぐり「忠告」
    10. 20. 藤原紀香の万博ファッション絶賛
    1. 1. 夫の浮気 10年後の代償
    2. 2. 「失明しますよ」益若を襲った病
    3. 3. 「命よりソシャゲ」夫に衝撃事実
    4. 4. 貧困家庭育ちの足裏 何が支えに
    5. 5. 子どもの命よりソシャゲが大事?
    6. 6. メーガン妃が匂わせ動画を投稿
    7. 7. 本当に限界 夫は発達障害だった
    8. 8. GUのふんわり大人可愛いキャミ
    9. 9. Amazonセール特価 注目の特価は
    10. 10. Amazonセール特価 注目の特価は
    1. 11. 母の直感を無視した代償
    2. 12. すたみな太郎で牛タン食べ放題に
    3. 13. ロイヤル集結 ローマ教皇葬儀
    4. 14. Amazonで購入するべき特価品は
    5. 15. スタバ新作「いちご超え」体験
    6. 16. サッパリ&上品 大人ショートヘア
    7. 17. 夫が若い女性と不倫 ドン引き
    8. 18. 妙に部屋が綺麗…夫出張中に浮気
    9. 19. ご近所づきあい 態度が急変し?
    10. 20. 銀座コージーコーナー“値段そのまま”人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をホイップ50％増量！
    x