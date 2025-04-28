大谷が2戦連続マルチ安打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月27日（日本時間28日）、本拠地でのパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場し、4打数2安打1得点の成績だった。打率は「.286」となっている。【動画】本来の打棒が復活？ 大谷翔平が笑顔で放った二塁打シーン試合はテオスカー・ヘルナンデスのメジャー通算200号となる8号ソロ、アンディ・パヘスの5号2ランなどでドジャースが9−2で勝利し、2