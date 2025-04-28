慢性的な肩こりに悩んでいる人の原因が、姿勢や体型、運動不足にないことがある。そんな別の病気が隠れている「じゃないほうの肩こり」の可能性を潰してからセルフケアに望むのが望ましい。その一つが「脂質異常症（脂質異常症予備軍・高脂質な食生活）」。脂質異常症ではない人に比べ、「背・首・肩の痛み」が頻発するリスク比が「脂質異常症の男性は１・19倍」「脂質異常症の女性は１・23倍」という研究結果もある。肩専門の整形