◆米大リーグドジャース９―２パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの“種まき男”テオスカー・ヘルナンデス外野手がメジャー通算２００号を達成した。２７日（日本時間２８日）に本拠・ドジャースタジアムでパイレーツ戦が行われ、Ｔ・ヘルナンデスは「３番・右翼」で先発出場。５―２で迎えた５回裏にパイレーツ先発・ファルター投手の８２・９マイル（約１３３キロ）のス