プロボクシングWBA&WBC&WBO統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）とIBF同級王者ダニエル・デュボア（27＝英国）による4団体王座統一戦が7月19日、英ロンドンのウェンブリー競技場で行われることが決まった。英興行大手クイーンズベリー・プロモーションが27日、発表した。ウシクは昨年5月にタイソン・フューリー（英国）に2―1で判定勝ちして4団体王座統一に成功したが、同6月にIBF王座のみ返