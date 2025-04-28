私（ユリ）は、夫のシュンと子どもたち（3才の娘、1才の息子）との4人家族。義父が他界したのをきっかけに、二世帯住宅で義母と同居をはじめました。生活スペースは完全に別になっていてお互いに自立した暮らしをしています。けれど去年の大型連休は大変でした。義兄ケンジさんと義弟ユウキくんが家族を連れて帰省してきて、私は子どもたちの世話もしながらおもてなしに大忙しだったのです。そして今年も大型連休がやってきました