¤³¤ì¤Ï½÷À­¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£°÷¤¬¤¢¤ë½¸¹ç½»Âð¤ËÇÛÃ£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£1³¬¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë½¸¹ç¥Ý¥¹¥È¤ËÍ¹ÊØÊª¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ã¤¤½÷À­¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤Ò¤É¤¯¶±¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤Ë¡Ö2³¬¤Ë¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿½÷À­ÇÛÃ£°÷¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤Ë¶±¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾µÂú¤·¤¿½÷À­ÇÛÃ£