仕事終わりの帰り道。疲労と達成感の余韻に浸りながら歩いている（著者撮影）48歳男。「憧れの飲食店で働いてみたい」との思いからタイミーを始め、高速道路SAのレストランでタイミーデビュー。最初はホール仕事、次に洗い場を経験するが、調理人さんのあまりにも慣れた作業スピードに衝撃を受け、打ちひしがれる。 （ここまでが前回）タイミーからの飲食業体験記「その男、タイミーにつき」第3回。 YouTubeの洗い場動画で予習復習