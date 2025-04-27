Image: Amazon © Nintendo／© HORI CO., LTD. やっぱアクセサリもそろえたいもんね。4月24日にマイニンテンドーストアでの第一回抽選の結果が配られ、家電量販店やゲームショップなどでも予約抽選が始まったNintendo Switch 2。購入予定の方は、アクセサリも揃えないとですよね。任天堂公式アイテムたちも魅力的ですけど、ゲーム周辺機器といえば？ そう、HORI！ さまざまなNintend