¢¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼Âè£±Àï¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£·Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥¦¥Ã¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡á£¶£¹£±£±¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡ËÀ¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£µ¿Í¤ÇÁè¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¤òÀ©¤·¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤ÏÈõ¸ýµ×»Ò¡Ê£±£¹£·£·Ç¯Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡Ë¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê£²£±¡¢£²£´Ç¯Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê£²£´Ç¯¥¨¥Ó