【本日の見通し】不安定な展開続く、トランプ大統領発言などへの警戒も継続 先週のドル円は一時１３９円台を付けるなどドル安が強まる場面が見られた。週末には１４４円台を回復するなどドル安の流れが一服。日米関税協議進展への期待や、米中関係の改善期待などがドル買い円売りを誘っている。 スマホなどを含む半導体関連や医薬品関連などまだ未定の関税への警戒はあるが、相互関税については今後は交渉で改善する