〇ドジャース9−2パイレーツ●＜現地時間4月27日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が現地時間27日のパイレーツ戦に「1番・指名打者」でフル出場。今季初となる2試合連続のマルチ安打を記録し、2連勝に貢献した。パイレーツ先発は5年目左腕ファルター。2点先制を許して迎えた1回裏の第1打席は2球で追い込まれながらも、フルカウントからの8球目で四球を選んで出塁。4番フレディ・