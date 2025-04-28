佐賀県鳥栖市の国道3号「鳥栖拡幅」の区間が、2026年度に4車線で開通します。「鳥栖拡幅」2026年度開通へ国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所は2025年4月23日、佐賀県鳥栖市内の国道3号が、2026年度に4車線化すると発表しました。国道3号「鳥栖拡幅」区間の現況（画像：国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所）同事務所は2008年度から、幹線道路の国道3号を4車線化する「鳥栖拡幅」事業を進めています。区間は、長崎道