ソウル２７日ロイター］ - 韓国の革新系最大野党「共に民主党」は２７日、６月３日に予定されている大統領選の候補者に李在明前代表（６１）を指名した。国民に対する次期大統領にふさわしい候補者を尋ねる世論調査で李氏は数週間にわたって首位を走っており、５月３日に候補者を決定する保守系与党「国民の力」の候補者に２桁の差をつけている。李氏は受諾演説で「この時点から李在明は共に民主党の候補者であるだけで