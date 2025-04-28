[北京 ２７日 ロイター] - 中国国家統計局が２７日発表した第１・四半期（１─３月）の工業部門企業の利益は前年同期比０．８％増の１兆５０００億元（約２０５８億６０００万ドル）だった。１─２月の０．３％減からプラスに転じた。３月単月は前年比２．６％増加した。ただ、米国との貿易戦争が激化する中、中国工業部門企業は今後、圧力にさらされる可能性が高い。２０２４年は３．３％減だった。統計局高官は、昨年第３・