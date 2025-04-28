メンタルがざわつきがちな週。仕事は爪の甘さが祟る恐れも。手慣れていることほど気を抜かずにこなしましょう。オーガニックフードを取り入れることが改善策に。金運は家宝になる物を探すと○。恋愛は個性的なタイプに愛されそう。カップルはわがままを控えて。