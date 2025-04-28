本拠地・パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー パイレーツ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回の右翼線二塁打で2試合連続安打。7回の右前打で2試合連続マルチ安打もマークした。2点を追う初回先頭では四球を選び、1イニング4得点の逆転劇を演出。2回1死一塁では左腕フォルターから右翼線へ痛烈