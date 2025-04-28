◆米大リーグドジャース―パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＡ・パヘス外野手（２４）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「６番・左翼」で先発出場。キャリアハイとなる１試合４打点をマークした。初回１死三塁で左前適時打を放つと、３回２死では左前打。５回１死一塁では中越え５号２ランをたたき込み、６回２死一、二塁では９球目を左前適時打とし