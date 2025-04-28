渡辺久信インタビュー（前編）高校時代、甲子園のマウンドで147キロを記録して注目を集め、西武にドラフト１位で入団した渡辺久信氏。プロ入り後は若くして頭角を現し、ノーヒット・ノーランや投手三冠に輝くなど西武黄金時代の一翼を担った一方で、球史に残る一戦での被弾など、数々の名シーンを残してきた。そんな渡辺氏にあらためてプロ野球人生を振り返ってもらった。1989年10月12日、近鉄とのダブルヘッダー１戦目にブライ