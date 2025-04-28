この記事をまとめると ■レクサスがHEVとBEVをラインアップする新型「ES」を発表した ■トヨタの最新技術による静粛性と乗り心地を継承してさらに深化をさせた ■先進の安全技術と快適さを追求し極上のドライブ体験を提供する 8代目ESが電動化モデルの先陣として世界初公開 レクサスは2025年4月23日、上海モーターショーで8代目となる新型「ES」を世界初公開した。フラッグシップセダンとしてHEV（ハイブリッド）とBEV（バッテリ