周りの思いやりに欠ける行動に直面することは、精神的な負担となります。今回は、周りの無配慮な言動への対処法を紹介します。【問題行為の背景の理解する】問題行為を起こす背後には、その人なりの理由や心理状態が潜んでいることがあります。感情的になりがちな状況でも、一度深呼吸をして、相手の立場や状況を理解しようとする努力が、関係修復への第一歩です。【冷静な会話で心を開くきっかけを】不快感を覚える行動に対して、