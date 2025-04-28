◆米女子プロゴルフツアー今季メジャー第１戦シェブロン選手権最終日（２７日、米テキサス州・カールトンウッズ・クラブ＝６９１１ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、首位から出た西郷真央（島津製作所）は３バーディー、５ボギーの７４で回り、通算７アンダーとした。キム・ヒョージュ（韓国）、殷若寧（イン・ルオニン、中国）、アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、リンディ・ダンカン（米国）と並び、５人でのプレ