コットン西村が昔同じマンションに住んでいた人気芸人を告白。プライベートでの態度の悪さを“告発”した。【映像】コットン西村と同じマンションに住んでいた人気芸人4月29日（火・祝）夜９時より、ABEMAにて新番組『ウェディングウォーズ』の放送がスタートする。この番組は結婚を前提に交際するカップル8組が過酷な合宿生活の中で愛と絆を試される試練に挑戦。勝ち残った1組に“お祝い金”として賞金1,000万円が贈られる婚