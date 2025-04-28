カナダ・バンクーバー市内で開かれたフェスティバルで、車１台が群衆に向かって突進して多数の死傷者が発生した中、韓国外交部は２７日、「現在まで通報された韓国人の被害はない」と明らかにした。外交部当局者はこの日「韓国時間午後６時までに把握された韓国国民に対する被害はない」として「現地公館は韓国国民に被害があったかどうかを引き続き把握中」と説明した。ＡＰＦ通信などによると、２６日（現地時間）午後８時１４分