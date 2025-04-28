イングリッシュ・フットボール・リーグ（EFL）は27日、2024−25シーズンのチャンピオンシップ（2部リーグ）、EFLリーグ1（3部リーグ）、EFLリーグ2（4部リーグ）の年間ベストイレブンを発表した。チャンピオンシップのチーム・オブ・ザ・シーズン（年間ベストイレブン）にはリーズ所属の日本代表MF田中碧が選出された。デュッセルドルフから完全移籍加入した今シーズンは中盤の主軸としてここまで公式戦43試合に出場し、4ゴー