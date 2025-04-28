動画配信サービスPrime VideoでAmazonオリジナルの日本ドラマ『私の夫と結婚して』が、2025年6月27日（金）より240以上の国や地域で世界独占配信される。全10話構成であり、毎週金曜日に2話ずつ、5週にわたり配信される。【写真】『私の夫と結婚して』で“夫婦役”を演じた韓国俳優2人が結婚NAVERウェブ小説『私の夫と結婚して』が、日韓共同プロジェクトとして日本で映像化されることが決定した。原作は韓国でウェブ漫画化され、L