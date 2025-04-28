David MorganDoina Chiacu[ワシントン ２７日 ロイター] - トランプ米政権の高官は２７日、ロシアウクライナに和平交渉の進展を迫った。トランプ氏は前日、バチカン市で行われたローマ教皇フランシスコの葬儀に先立ち、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。ルビオ米国務長官はＮＢＣの「ミート・ザ・プレス」で「すぐに実現する必要がある。実現しないのであれば、この努力に時間と資源を捧げ続けることはできない