漁師（左）に話を聞くジャミラ・ロドリゲス博士＝2024年9月、沖縄県本部（もとぶ）町の本部漁港、ロドリゲス氏提供 美ら島の国境なき科学者たち質の高い論文の割合で東京大を超え、世界9位となった沖縄科学技術大学院大学（OIST）。そこに集う世界各国の科学者たちは異能の人ばかり。そんな彼らを紹介するコラム「美ら島の国境なき科学者たち」は随時掲載します。トランスディシプリナリーという新手法気候変動と漁業者